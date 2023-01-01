Тайна единорога. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иногда Лотти снилось, что она единорог и бежит по прекрасному лесу. В этом лесу всегда таилась тень – огромный чeрный единорог, издалека наблюдающий за ней. И вот он вновь явился ей, но теперь посреди дня, да ещe и в самый неудачный момент – когда девочка читала со сцены речь. Ему явно что-то нужно от Лотти, но что?



Тайна единорога слушать на видеосервисе Wink.