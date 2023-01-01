Тайна двух океанов. Григорий Адамов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Тайна двух океанов» – незаурядный образец советской фантастики. Захватывающая книга рассказывает об увлекательных и драматичных приключениях подводной лодки «Пионер». В начале 1939 г. советское правительство направляет « Пионер» из Ленинграда во Владивосток для укрепления дальневосточных границ от нападения японских войск. Плавание через таинственные глубины Мирового океана, подвиги экипажа, противостоящего предателю, и невероятные изобретения, фигурирующие в романе, обеспечивают чтение «взахлеб». "Под Павликом ритмично покачивалась какая-то огромная скользкая масса, возле которой он держался непонятным образом, будто приклеенный. Вдруг все стало ясным: он на кашалоте… Несется в пространство на взбешенном гиганте, который одним ударом могучего хвоста может превратить его в порошок, даже не разбивая скафандра… Мелькнула мысль: может быть, радио действует и кто-нибудь услышит его?"



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