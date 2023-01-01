Тайна домика на пляже. Тара Эллис (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Саманте Вулф и Элли Паркер невероятно повезло! Подруги целую неделю будут жить в домике на пляже! Они смогут плавать сколько захотят, любоваться закатами на самом берегу океана и научатся сeрфить. А всe потому, что папе Сэм предложили работу в Древесной Бухте – маленьком островном городке. Сэм и Элли наслаждаются летним отдыхом и случайно знакомятся с обитателями соседнего коттеджа. Странная семейная пара, Лиза и Кевин, и их маленькая дочь Эрика не очень-то рады общению. И почему малышка постоянно ищет девочку по имени Кэрри? Кто она? Почему Лиза и Кевин делают вид, что всe в порядке? Сэм и Элли берутся за расследование и начинают догадываться, что всe происходящее как-то связано с заброшенным маяком на Скале мертвеца.



Тайна домика на пляже слушать на видеосервисе Wink.