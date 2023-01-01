Тайна дома 41. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Велик город Петроград, господа, и много творится в нем диковинных и непонятных вещей. Часть из них становится, рано или поздно достоянием полиции, получая, так сказать, разъяснение и свое место в этом мире но до многого и полиция не доберется. Только мы, люди пишущие, искушенные опытом и гуляющ�ие по улице без формы, можем иногда безвредно для обывателей, проникнуть в секретные дела многочисленных петроградских семейств и вывести оттуда на свет божий и страшное и поучительное…»



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