Тайна дома 41. Александр Грин
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Тайна дома 41. Александр Грин

Тайна дома 41. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика50 мин12+

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Сюжет

«Велик город Петроград, господа, и много творится в нем диковинных и непонятных вещей. Часть из них становится, рано или поздно достоянием полиции, получая, так сказать, разъяснение и свое место в этом мире но до многого и полиция не доберется. Только мы, люди пишущие, искушенные опытом и гуляющие по улице без формы, можем иногда безвредно для обывателей, проникнуть в секретные дела многочисленных петроградских семейств и вывести оттуда на свет божий и страшное и поучительное…»

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