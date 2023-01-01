Тайна cредневековых текстов. Библиотека Дон Кихота. Евгений Жаринов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уникальная возможность окунуться в мир Сервантеса! Профессор Воронов попадает в довольно странный переплет. Роман классика испанской литературы Сервантеса буквально оживает у него на глазах. В Москве начинается самая настоящая эпидемия подражательного членовредительства. Вслед за известным автором детективов по фамилии Грузинчик мир шоу-бизнеса охватила страсть публично наносить себе страшные увечья, дабы еще больше завладеть вниманием пресыщенной публики, очаровать ее так называемым священным насилием. Все мало-мальски известные люди как один начинают рубить себе правую руку. Дело в том, что Сервантес тоже был лишен руки и в таком состоянии взялся за написание великого романа. И только профессор Воронов видит в этом некий знак. Казалось, давно забытая книга обретает новую жизнь. Она становится книгой-матрицей, способной породить бесчисленное множество других текстов, а заодно и взорвать весь сытый мир бессовестной наживы. Кажется, вот-вот должен явиться миру Рыцарь печального образа и покарать в революционном порыве своем все грехи мира! Но нужны ли миру новые потрясения, новые мессии?.. Ясно одно: где-то в Испании эта ожившая Книга, как вампир, встает из могилы забвения и требует новых жертв. Профессор с модным автором бестселлеров писателем Грузинчиком отправляется в опасное путешествие на родину Сервантеса. Что из этого получится, удастся ли остановить наваждение? Узнает каждый, кто прочитает роман «Тайна средневековых текстов» до конца…



Тайна cредневековых текстов слушать на видеосервисе Wink.