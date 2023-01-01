Тайна Боскомской долины. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В долине Боском жестоко убит мистер Мак-Карти – друг крупного землевладельца Джона Тернера. Главный подозреваемый – сын убитого, ведь незадолго до гибели отца их видели вместе, горячо спорящими о чем-то. В руках Мак-Карти младшего было ружье. Как выяснило в дальнейшем следствие на голове убитого были следы многочисленных ударов, нанесенных каким-то тупым предметом, который вполне мог оказаться прикладом ружья. Молодого человека немедленно арестовали на допросе его обвинили в умышленном убийстве и препроводили в суд. Там назначили разбирательство дела на следующую сессию. За расследование берется сам Шерлок Холмс, ему, в отличие от полиции не все кажется таким уж ясным и очевидным.



Тайна Боскомской долины слушать на видеосервисе Wink.