Тайна Белого города. Марина Пименова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Главный герой «Тайны Белого города» семилетний мальчик Петя, который удивительным образом очутился на волшебной Звезде, где существовали фантастические страны: Сластёново, Пирогово, Творогово, Урожаево. Петя жил одновременно в двух мирах. Каждую ночь, погружаясь в сон, мальчик преодолевал пространство и время, чтобы пройти через вереницу испытаний. В одной из стран случилась катастрофа, но Петя оказался умным и сильным защитником для своих новых друзей. Кто же породил катастрофу на Звезде? Почему Звезда позвала на помощь именно Петю? Из чего были сделаны необыкновенные жители удивительных стран? Как изменилась жизнь мальчика после невероятных приключений?Хочешь обо всём этом узнать, дорогой читатель? Домочадцы считали, что все события Пете приснились. Вместе с бабушкой он написал сказку о своих приключениях и стал знаменитым писателем! Эту сказку ты держишь в руках.



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