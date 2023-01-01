Татарский язык. Начальный курс. MP3. Ландыш Латфуллина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Татарский язык. Начальный курс. Самоучитель татарского языка адресован всем желающим за минимальный срок выучить язык или пополнить свои знания новой лексикой. Начальный курс самоучителя состоит из 15 тематических уроков. В учебнике охвачены такие темы, как Приветствие, Знакомство, Тело человека, Семья, Дом, Профессии и т.д. В книге вы найдете объяснения грамматических правил с упражнениями на закрепление материала, а также задания на развитие устной речи. Для изучения звукопроизношения приводятся фонетические упражнения: загадки, считалки, небольшие стихи, скороговорки, звукоподражания домашним животным и птицам. Необычность самоучителя состоит в том, что в нем произведен строгий отбор грамматических правил, самых необходимых и употребительных конструкций и форм, без знания которых нельзя правильно говорить. Аудиозапись сделана носителями языка.



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