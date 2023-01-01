Татарские сказки. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В данный сборник вошли лучшие сказки и легенды крымских татар. В них звучат отголоски богатой фантазии Шахеразады и сочного юмора Декамероновской Италии. Рядом с колоритными фигурами местного фольклора соседствуют герои мусульманского и средневекового христианского населения Крыма. Действие сказок разворачивается не только в Крыму, но и в Средней Азии и в Египте. Да и как могло быть иначе на самом стыке морских дорог с караванными путями? Начиная с Пушкина, татарские сказки и легенды неоднократно появлялись в русской литературе, то «встроенные» в поэмы и повести, то включенные в крымские очерки и «впечатления». Сказки, аудиоверсия которых представлена в данном сборнике, по сути, первое самостоятельное издание, включившее в себя запись текстов южнобережских сказителей, которые, унаследовав богатые поэтические традиции прошлого, являлись подлинными носителями национальной культуры Крыма. Мы не знаем, как сложилась дальнейшая судьба Мустафы Топала, Хатидже Умера, Мемета Мурзатаева, Исляма Халиль Демпрджи, Ахтотай Хурберддина, Эмира Усейн Ибраимова, Абибула Софу, Юнуса Казака и Фатьмы Хайбуллы – сказителей, чьи сказки представлены на этом диске, но нам кажется, что они заслужили того, чтобы их имена не были забыты. Эта аудиокнига – дань их памяти. МУСТАФА ТОПАЛ Сказка о Бекри Мустафе Сказка о воре Амете и карманщике Мемете ХАТИДЖЕ УМЕР Сказка о грозном хане и Лухман-Хекиме Сказка о мудром ишаке ИСЛЯМ ХАЛИЛЬ ДЕМПРДЖИ Сказка о бедном дровосеке и чудесном талисмане АХТОТАЙ ХУРБЕДДИ...Слушайте книгу.



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