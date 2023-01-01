Таша. Андрей Дорогов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Вот ведь, как в жизни бывает. Вроде все хорошо: и любимая женщина рядом, и работа интересная, и деньги в карман приносящая, и удовлетворение для души. А тут раз, бац – весточка из прошлого. А за ней такая каша заварилась, что ни лаптем не расхлебать, ни ботфортом. Прошлое оно такое – ждет, пока вздохнешь удовлетворенно и расслабишься, думая, что неприятности позади. Ждет, а потом бьёт, прямо в спину. По самому больному – по любимым. Вот тут и приходится собирать волю в кулак и доказывать, себе в первую очередь, что ты не слабак, что не свалит тебя очередной удар, что не заскулишь ты, подставляя другую щеку для очередной оплеухи. Вот и мне весточка пришла, прямиком из прошлого, привет так сказать, с просьбой расплатится за грехи. За предательство, пусть и невольное, да за обиду – умышленную. Ну что же, я готов ответить, а вы? А ведь как все хорошо начиналось: летний вечер, шашлычок под коньячок, и ночь полная нежности. А тут новость, нехорошая; а вслед за ней звонок, рушащий планы.



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