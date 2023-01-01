Таро Уэйта со всех сторон. Глубинное значение прямых и перевернутых карт. Дара Манлер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Данная аудиокнига трактует значения карт во всех положениях. Подойдет опытным тарологам и новичкам в загадочном мире карт! «Таро Уэйта со всех сторон» – это практическое руководство по значениям карт Таро в прямом и перевернутом положениях. Автор делится с читателями своими уникальными наработками. Это не теоретическая информация, собранная из других источников, а результат многолетней практики, работы с клиентами и картами. Значение перевернутых карт в мире Таро – тема спорная. Некоторые тарологи не признают их, читая лишь прямое положение, а другие наоборот – видят в них новые смыслы. Как пишет сама Дара: «Я умею, но не люблю работать с такими картами. Они „переворачивают“ энергию, отчего мне бывает не очень хорошо. Но если вы работаете по значениям карт, а не „в потоке“, вам достаточно комфортно будет работать и с перевернутыми». Если вам не хватает информации, которую дают прямые карты Таро, то для полноты картины обратитесь к перевернутым. Также тарологи всех уровней найдут в книге эффективные советы, которые научат работать с энергиями карт, помогут расширить знания о мире Таро и прокачать навыки понимания карт в любом положении. Книга сделана в формате справочника и показывает значения карт во всех положениях и раскладах на любые темы четко, без лишних слов. Неважно, новичок вы или опытный таролог, эта книга удобна в использовании и применении для каждого. Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после ее покупки.



Таро Уэйта со всех сторон слушать на видеосервисе Wink.