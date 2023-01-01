Тарантино. От криминального до омерзительного: все грани режиссера. Том Шон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Имя Квентина Тарантино знакомо без преувеличения каждому. Бешеные псы, Криминальное чтиво, Убить Билла, Бесславные ублюдки, Джанго Освобожденный – мог ли вообразить паренек, работающий в кинопрокате и тратящий на просмотр фильмов все свое время, что много лет спустя он снимет фильмы, которые полюбятся миллионам зрителей и критиков? Представлял ли он, что каждый его новый фильм будет становиться сенсацией, а сам он станет уважаемым членом киносообщества? Вряд ли юный Квентин Тарантино думал обо всем этом, движимый желанием снимать кино, он просто взял камеру и снял его. А потом еще одно. И еще одно. Эта книга – уникальная хроника творческой жизни режиссера, рассказывающая его путь от первой короткометражки, снятой на любительскую камеру, до «Омерзительной восьмерки».



Тарантино слушать на видеосервисе Wink.