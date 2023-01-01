Таня Гроттер и Золотая Пиявка. Дмитрий Емец (книга, 2003) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию третью аудиокнигу о приключениях Тани Гроттер, записанную на студии АРДИС по роману Дмитрия Емца «Таня Гроттер и золотая пиявка». Дмитрий Емец – современный российский писатель, автор произведений в жанре фантастики и фэнтези для подростков, в том числе знаменитых книг о девочке-волшебнице Тане Гроттер. Задуманный как пародия на приключения Гарри Поттера, этот литературный сериал превратился в самостоятельный увлекательный мир с оригинальным и ярким сюжетом и приобрeл в нашей стране огромную популярность. Неспокойно в школе магии Тибидохс – еe до основания сотрясают раскаты грома, а молнии без устали бьют в каменную кладку у крыши Большой башни. А в развалинах сторожки у болота Таня находит утерянное пророчество Древнира: «От яростных молний дрожат небеса… Старая печь натоплена жарко – и в щель торопливо вползает Пиявка. Расставлены сети злодейские ловко, столкнутся два первых – и лопнет веревка. Свершится проклятие древних могил. И встанет Чума во главе темных сил»… Предсказанные события начинают сбываться одно за другим… Неужели Чума-дель-Торт вернeтся? И все это во время чемпионата мира по драконболу!



Таня Гроттер и Золотая Пиявка слушать на видеосервисе Wink.