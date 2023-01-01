Таня Гроттер и трон Древнира. Дмитрий Емец (книга, 2003) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию четвeртую аудиокнигу о приключениях Тани Гроттер – «Таня Гроттер и трон Древнира», записанную на студии АРДИС. Еe написал Дмитрий Емец – современный российский писатель, автор произведений в жанре фантастики и фэнтези для подростков, в том числе знаменитых книг о девочке-волшебнице Тане Гроттер. Задуманный как пародия на приключения Гарри Поттера, этот литературный сериал превратился в самостоятельный увлекательный мир с оригинальным и ярким сюжетом и приобрeл в нашей стране огромную популярность. Давненько в Тибидохсе не было таких неприятностей! Похищены основные источники магии: предметы, принадлежавшие когда-то Древниру. Правда, существует еще трон древнего мага, энергии которого хватит на тысячелетия. Но беда в том, что никто не знает, где он находится. День ото дня запасы магии в Тибидохсе иссякают, и все ученики отправлены в мир лопухойдов. Таня Гроттер и Баб-Ягун оказываются в семействе Дурневых… Но ничего в магическом мире не может быть важнее драконбола. Все с нетерпением ждут матча команды невидимок со сборной Тибидохса. Интригу накаляет то, что легендарный Гурий Пуппер наконец влюблен. Сотнями летят купидончики с цветами и письмами! Интересно, кому Пуппер их посылает? Без охмуряющей магии тут явно не обошлось… Но Таня совсем не этого хотела!!!



Таня Гроттер и трон Древнира слушать на видеосервисе Wink.