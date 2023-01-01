Танцы под душем: Секреты бесконечной любви. Никита Шахов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Клайв и Алиса два совершенно разных человека, которых судьба свела вместе. Они встречаются случайно, но их встреча оказывается не просто совпадением.Как легко, если всё идёт по плану правда? Все шаблоны рушатся, когда окрылённые чувством собственного превосходства понимают, что стали объектами взаимного воздыхания.Есть только один путь: преодолеть свои страхи, сомнения и предубеждения, чтобы двигаться дальше. Совместное занятие отлично рождает точки соприкосновения.Чувства друг к другу – вот то, что действительно имеет значение.



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