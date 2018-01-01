Танцы на льду (сборник). Андрей Кивинов
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Танцы на льду (сборник). Андрей Кивинов

Танцы на льду (сборник). Андрей Кивинов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Детективы16+

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Сюжет

Проблемы начинаются там, где начинается лукавство. И чем изощренней лукавство, тем сильнее проблемы. Иногда так лукавишь, что впору заказывать похоронный марш. Андрей Кивинов – один из самых читаемых писателей России, автор нашумевших бестселлеров. Все его произведения – смешные, исключительно честные и поэтому скандальные детективы о работе криминальной милиции. © Storysidе

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