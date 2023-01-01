Танцующая для дракона. Звезды падают в небо. Марина Эльденберт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию третью аудиокнигу из цикла «Ледяное сердце Ферверны» российской писательницы Марины Эльденберт. Отбор продолжается, и съeмки тоже. Интриги одна другой хлеще, и не сказать, что я знаю, где безопасней. В Даармархе, где каждое неосторожное слово может обойтись Теарин очень дорого, или в Аронгаре, где каждый съeмочный день для меня и Джермана Гроу может стать последним. Впрочем, когда я боялась трудностей? Гораздо больше меня, так же как и Теарин, пугает близость одного-единственного дракона. Без которой даже самое сильное пламя становится ледяным.



Танцующая для дракона слушать на видеосервисе Wink.