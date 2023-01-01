Танкер «Дербент». Часть 2. Юрий Крымов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По одноименной повести. Механика Басова направляют на самый отстающий танкер в пароходстве. Вместе с верными людьми он ищет способы оптимизации работы команды. Басов понимает, что изменить положение может только коллектив, и стремится пробудить в людях утраченную веру в себя… Исполнители: От автора – Шишов Николай; Александр Басов – Матвеев Евгений; Капитан Кутасов – Комиссаров Николай; Помполит Брэдис – Лукьянов Сергей; Штурман Касацкий – Телегин Борис; Штурман Алявдин – Подгорный Никита; Электрик Котельников – Пелевин Александр; Моторист Русейн – Гиматдинов Хайдар; Матрос Хрулев – Лепко Владимир; Радист Макаров – Давыдов Михаил; Рулевой Карпушин – Абрамов Михаил; Радист Арсен Тарумов – Покровский Алексей. В массовых сценах заняты артисты: Губанков Виктор, Кеслер-Котельников Владимир, Торопов Анатолий, Вилль Владимир, Сахновский Анатолий, Колычев Юрий, Абрамов Михаил, Разумов Степан



Танкер «Дербент» слушать на видеосервисе Wink.