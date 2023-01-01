Танец звездочки. Гарриет Манкастер
Wink
Детям
Танец звездочки. Гарриет Манкастер

Танец звездочки. Гарриет Манкастер (книга, 2016) слушать онлайн

2016, Аудиокнига
Детская литература49 мин6+

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О книге

Изадора и еe лучший друг Розовый Кролик обожают балет! Красивая музыка, великолепные костюмы и, конечно, талантливые танцовщики! И однажды друзьям повезло оказаться на спектакле с участием великолепной Татьяны Безе, любимой балерины Изадоры! Но, к сожалению, прямо перед выступлением Татьяна подвернула ногу. Неужели спектакль сорвeтся?! Как бы не так! Ведь Изадора Мун никогда и никого не оставит в беде! Гарриет Манкастер – всемирно известная писательница и иллюстратор, книги которой переведены на 27 языков!

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Жанр
Детская литература
Время
49 мин / 00:49

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