Танец звездочки. Гарриет Манкастер (книга, 2016) слушать онлайн

Изадора и еe лучший друг Розовый Кролик обожают балет! Красивая музыка, великолепные костюмы и, конечно, талантливые танцовщики! И однажды друзьям повезло оказаться на спектакле с участием великолепной Татьяны Безе, любимой балерины Изадоры! Но, к сожалению, прямо перед выступлением Татьяна подвернула ногу. Неужели спектакль сорвeтся?! Как бы не так! Ведь Изадора Мун никогда и никого не оставит в беде! Гарриет Манкастер – всемирно известная писательница и иллюстратор, книги которой переведены на 27 языков!



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