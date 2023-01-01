Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций. Питер Сенге, Джордж Рот. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда в компании «все запущено», изменения поначалу даются легко — достаточно позволить людям внедрить их инициативы. Но потом преобразования начинают буксовать: менеджеры замечают, что программы затрагивают их личные интересы табуированные вопросы по-прежнему не обсуждаются привычка бороться с симптомами, игнорируя причины проблем, никуда не исчезает.

Старший преподаватель Массачусетского технологического института Питер Сенге и его коллеги изучили процессы, ограничивающие рост компаний и препятствующие дальнейшему прогрессу после первого шага инноваций. Книга «Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций» — это мануал по решению десяти главных проблем, которые тормозят позитивные изменения в компаниях. Книга полезна каждому управленцу — чтобы разобраться в этих противодействующих силах и внедрить нужные реформы, даже если преобразования вдруг начали спотыкаться на каждом шагу.

Развивайте способность компании к творческому переосмыслению реальности и поощряйте сотрудников, предлагающих свое видение глобальных целей и стратегий бизнеса.



Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций слушать на видеосервисе Wink.