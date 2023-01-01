Танец на лезвии ножа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Виктория Константинова боялась признаться своему гражданского мужу Денису, что танцует стриптиз и рассказывала про ночные репетиции в эстрадном шоу. Однако Денис узнал правду от своего начальника Антона. Денис был в ярости – для него работа стриптизерши была равнозначна проституции. Денис обвинял Вику в измене и требовал немедленно уволиться из ночного клуба. Не имея специального образования, Вика смогла устроиться лишь официанткой в ресторан. Однако и теперь Денис продолжал обвинять Вику в изменах и легкомысленном поведении. При этом достаток в семье резко упал. Зарплата официантки была значительно ниже, чем доход танцовщицы в ночном клубе, а Денис как страховой агент по-прежнему практически ничего не зарабатывал, а только ждал выгодных контрактов. Вика была рада любой возможности заработать, поэтому согласилась на дополнительную смену – выездное обслуживание корпоративной вечеринки в крупной фирме. Но приехав на эту вечеринку, Вика увидела, что за столиком сидел ее муж Денис в объятиях стриптизерши Рузанны. Вика принимает решение уйти от Дениса и вернуться в ночной клуб. Встреча с одним из посетителей клуба – Павлом – в одночасье переменила жизнь Вики. Павел дал ей не только работу педагога в собственной танцевальной студии, но и настоящую любовь.



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