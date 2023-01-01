Там, за горизонтом…. Михаил Тихонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Земля… Век двадцать третий… Государств практически не осталось, всe поделили между собой транскорпорации. Максим Грай – первоклассный пилот, сбитый повстанцами и перешедший на их сторону. Но затем в ходе спецоперации он захвачен отрядом корпорантов и помещен в одиночную камеру. И гнить бы ему в заключении до конца жизни. Если бы не одно НО… Макс старший сын главы корпорации и племянник начальника Службы Безопасности. Вроде все просто: понять и простить. Только политика вещь такая, что места ему уже не найдется. Остается один выход – улететь туда, где его никто не знает, и где никому нет дела до обычного человека. Теперь его путь лежит в Содружество Миров, занявшее тысячи систем в ближайшем рукаве Галактики…



Там, за горизонтом… слушать на видеосервисе Wink.