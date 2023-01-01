Там, где свет. История первой леди США. Джилл Байден (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джилл Байден, первая леди США, жена президента Джо Байдена, откровенно рассказывает о том, сколько душевных сил потребовало построение семьи и собственной жизни. От веселых розыгрышей в юности до заложенных ею семейных традиций, которые помогали преодолеть трагедии и кризисы: развод, болезнь и неудачи мужа, смерть пасынка… Это наполненная энергией исповедь женщины, гармонично и с достоинством исполняющей множество ролей: матери, жены, учительницы и супруги крупного политика. В книге мало политического содержания, а основное внимание уделяется личной жизни, любви и семейным отношениям.



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