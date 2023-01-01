Там, где не растет земляника. Хелен Дарлинг (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Соня живет в небольшом сибирском городке.Ей 17 лет, родители хотят, чтобы после школы она поступила в университет, но Соню это раздражает.Из-за бесконечных олимпиад и экзаменов она не успела понять, чего хочет.Гуляя по магазину, где всегда пахло благовониями, девушка купила книгу о магии. Ее дав�но тянуло к мистике. Она хотела познать все, что может познать человек: даже сшила несколько мантий для медитаций и боевых упражнений.Книга открыла у Сони способности, о которых она всегда догадывалась, но не могла проявить.В жизни начали происходить странные знакомства, и через несколько недель все перевернулось с ног на голову. Она попала в Другой Мир…



Там, где не растет земляника слушать на видеосервисе Wink.