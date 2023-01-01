Там, где гремит гром. Константин Константинович Малахов
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Там, где гремит гром. Константин Константинович Малахов

Там, где гремит гром. Константин Константинович Малахов (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
История, Современная проза378 мин18+

О книге

Военные конфликты изменяют время. Изменяют и тех, кто не участвует в боях. Для кого-то приходит момент осмысления, для другого – возможностей. Каждый встречает пришедшую эпоху по-своему. В этом сборнике истории разных мест и людей, в разных обстоятельствах, с разными мировоззрениями.

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Жанр
История, Современная проза
Время
378 мин / 06:18

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