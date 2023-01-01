Там, где гремит гром. Константин Константинович Малахов (книга, 2024) слушать онлайн

Военные конфликты изменяют время. Изменяют и тех, кто не участвует в боях. Для кого-то приходит момент осмысления, для другого – возможностей. Каждый встречает пришедшую эпоху по-своему. В этом сборнике истории разных мест и людей, в разных обстоятельствах, с разными мировоззрениями.



Там, где гремит гром слушать на видеосервисе Wink.