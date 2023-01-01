Талант, принесенный ветром эмиграции. Дэвид Селзник. Елена Мищенко,Александр Штейнберг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это рассказ о людях, которые, несмотря на трудности эмигрантской жизни, достигли вершин в своей творческой деятельности и вписали имена в историю мирового кинематографа. Один из самых успешных продюсеров в истории Голливуда, Дэвид Селзник (1902-1965) руководил созданием таких киношедевров серед�ины ХХ века как «Кинг-Конг», «Унесенные ветром», «Ребекка» и др. Обладатель двух премий «Оскар» за «Лучший фильм», он единственный продюсер, получавший эти премии в этой категории два раза подряд.



Талант, принесенный ветром эмиграции слушать на видеосервисе Wink.