Талант, принесенный ветром эмиграции. Дэвид Селзник. Елена Мищенко,Александр Штейнберг
Wink
Аудиокниги
Талант, принесенный ветром эмиграции. Дэвид Селзник. Елена Мищенко,Александр Штейнберг

Талант, принесенный ветром эмиграции. Дэвид Селзник. Елена Мищенко,Александр Штейнберг (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Культура и искусство16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Это рассказ о людях, которые, несмотря на трудности эмигрантской жизни, достигли вершин в своей творческой деятельности и вписали имена в историю мирового кинематографа. Один из самых успешных продюсеров в истории Голливуда, Дэвид Селзник (1902-1965) руководил созданием таких киношедевров середины ХХ века как «Кинг-Конг», «Унесенные ветром», «Ребекка» и др. Обладатель двух премий «Оскар» за «Лучший фильм», он единственный продюсер, получавший эти премии в этой категории два раза подряд.

Талант, принесенный ветром эмиграции слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг