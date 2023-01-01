Такая игра. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

После нескольких лет гражданского брака с Виктором, Надежда начала замечать, что муж охладел к ней. Не понимая причину частых отлучек Виктора, она решила, что у него появилась другая женщина. Придя однажды домой, Надежда застала вместо Виктора его лучшего друга Сергея. Он поджидал ее с накрытым на двоих столом. Как выяснилось, романтический ужин с Надеждой Сергей выиграл у Виктора в бильярд. Чтобы досадить Виктору, она приняла игру и откликнулась на ухаживания Сергея. Тот рассказал ей, что для него эта странная сделка была последним шансом привлечь к себе внимание Надежды, а заодно – возможностью показать их несовместимость с Виктором. Надежду тронула искренность и сила чувства Сергея. Поняв, что отношения с Виктором на этом закончились, Надежда решила уехать из их общей квартиры. Для этого она согласилась на предложение Виктора встретиться с ним, чтобы обсудить детали. Желая отомстить Виктору, Надежда пригласила одновременно с ним и Сергея. Уже перед самой встречей Надежда поняла, что Сергей по-настоящему любит ее. Но отступать было уже поздно, и Виктор, придя домой, застал лучшего друга во время свидания с Надеждой. В нем взыграла ревность, и встреча закончилась дракой между соперниками. Во время выяснения отношений Сергей признался, что специально научился играть на бильярде, чтобы спровоцировать хорошо игравшего Виктора на явно выигрышное для него пари. Надежда, чувствуя симпатию к Сергею, все же была возмущена его планом и выгнала обоих мужчин. Но Сергей продолжал преследовать ее. Симулируя болезнь, он пришел в поликлинику, в которой Надежда работала терапевтом. Но и это не смягчило ее сердца. Тогда Сергей снял квартиру на ее участке, и вызвал ее домой в качестве участкового врача. Надежда пришла к нему во время врачебного обхода. Сергею удалось убедить Надежду в силе своей любви к ней.



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