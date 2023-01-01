Так говорила Шанель. 100 афоризмов великой женщины. Коллектив авторов
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Аудиокниги
Так говорила Шанель. 100 афоризмов великой женщины. Коллектив авторов

Так говорила Шанель. 100 афоризмов великой женщины. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн106 мин16+
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Сюжет

В этой книге собраны более 100 афоризмов легендарной Коко Шанель. Это – откровения величайшей женщины XX века, «гения моды», «иконы стиля», которая прославилась не только талантом, но и редким остроумием, смелостью и независимостью суждений, – и никогда «не лезла за словом в карман». Рецепты красоты и законы привлекательности, советы в любви и утешение в невзгодах – в этом издании вы найдете житейскую мудрость на каждый день и на любой случай.

Так говорила Шанель слушать на видеосервисе Wink.

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