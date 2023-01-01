Так говорил Заратустра. Фридрих Вильгельм Ницше (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Так говорил Заратустра» – философский роман Фридриха Ницше. Доктрине прогресса (поступательного развития), которая господствовала в умах европейцев с наступлением эпохи Просвещения, Ницше противопоставил учение о вечном возвращении, о цикличности любого развития. Только сверхчеловек способен с готовностью принять бесконечное возвращение однажды пережитого, включая самые горькие минуты. Отличие такого существа от обычного человека, по Ницше, в порядке отличия человека от обезьяны. «Меня не спрашивали, а надо было спросить, что означает имя Заратустры именно в моих устах – в устах первого имморалиста: ведь то, в чём состоит неслыханная уникальность этого перса в истории, являет собою противоположность как раз этому. Заратустра первым увидел в борьбе добра и зла подлинный движитель всего и вся, и перевод морали на язык метафизики в качестве силы, причины, самоцели – это его рук дело. Но этот вопрос уже, по сути, заключает в себе и ответ. Заратустра создал это роковое заблуждение – мораль: следовательно, он же и должен первым его распознать.» Фридрих Ницше



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