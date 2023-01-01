Таинство покаяния: подготовка и исповедь. Валерий Духанин, игумен Петр (Мешеринов) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Но вот мы «созрели», чтобы прийти в храм на исповедь. Сразу перед нами встают вопросы: в чeм и как, когда и как часто исповедоваться? Общее правило такое: надо исповедоваться тогда, когда есть потребность, и исповедовать то, в чем укоряет совесть, будь то дело, слово, мысль или сердечное расположение. Исповедоваться всегда нужно полно, не утаивая, не смущаясь и не стыдясь ложным стыдом «что обо мне батюшка подумает»: для батюшки грехи – это не новость, он всe это слышал сотни раз. Священник всегда радуется вместе со Христом, когда человек кается в своих грехах, и чувствует к искренне кающемуся христианину любовь, расположение и большое уважение, потому что всегда нужны мужество и воля, чтобы в своих грехах покаяться."



Таинство покаяния: подготовка и исповедь слушать на видеосервисе Wink.