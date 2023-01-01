WinkАудиокнигиТаинство длиною в жизнь. Как найти свою любовь и семейное счастье. игумен Нектарий Морозов
Таинство длиною в жизнь. Как найти свою любовь и семейное счастье. игумен Нектарий Морозов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология, Религия и духовная литература297 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одно�м»
Сюжет
Книга известного православного писателя и публициста игумена Нектария (Морозова) посвящена вечной, но никогда не стареющей теме любви и семейного счастья. Как найти свою вторую половинку и распознать настоящие чувства, как построить и сохранить семью, преодолеть возможные кризисы, достичь н�астоящего единства в браке? Опираясь на свой многолетний пастырский опыт, автор обращается к этим и многим другим актуальным для современного человека вопросам и предлагает глубокий, наполненный духовных смыслов и практической мудрости взгляд на отношения в христианском браке. Музыка Дмитрия Горшунова.
Таинство длиною в жизнь слушать на видеосервисе Wink.