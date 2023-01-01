Таинство длиною в жизнь. Как найти свою любовь и семейное счастье. игумен Нектарий Морозов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга известного православного писателя и публициста игумена Нектария (Морозова) посвящена вечной, но никогда не стареющей теме любви и семейного счастья. Как найти свою вторую половинку и распознать настоящие чувства, как построить и сохранить семью, преодолеть возможные кризисы, достичь н�астоящего единства в браке? Опираясь на свой многолетний пастырский опыт, автор обращается к этим и многим другим актуальным для современного человека вопросам и предлагает глубокий, наполненный духовных смыслов и практической мудрости взгляд на отношения в христианском браке. Музыка Дмитрия Горшунова.



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