Таинство длиною в жизнь. Как найти свою любовь и семейное счастье. игумен Нектарий Морозов
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Таинство длиною в жизнь. Как найти свою любовь и семейное счастье. игумен Нектарий Морозов

Таинство длиною в жизнь. Как найти свою любовь и семейное счастье. игумен Нектарий Морозов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология, Религия и духовная литература297 мин12+
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Сюжет

Книга известного православного писателя и публициста игумена Нектария (Морозова) посвящена вечной, но никогда не стареющей теме любви и семейного счастья. Как найти свою вторую половинку и распознать настоящие чувства, как построить и сохранить семью, преодолеть возможные кризисы, достичь настоящего единства в браке? Опираясь на свой многолетний пастырский опыт, автор обращается к этим и многим другим актуальным для современного человека вопросам и предлагает глубокий, наполненный духовных смыслов и практической мудрости взгляд на отношения в христианском браке. Музыка Дмитрия Горшунова.

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