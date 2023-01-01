Таинственный Ван Гог. Искусство, безумие и гениальность голландского художника. Костантино д'Орацио (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Творчество и судьба Ван Гога сложны и неоднозначны: используя яркие цвета, выразительную манеру письма и очерченные формы, Ван Гог боролся не только с незаинтересованностью современников, но и с разрушительным психическим заболеванием. Эта книга расскажет о жизни и творчестве художника, но в абсолютно новой для слушателя форме. Дневники племянника Ван Гога, Винсента-младшего, станут основой сюжета, и, идя сквозь них, Костантино д’Орацио поможет нам найти ответы на самые трудные вопросы. Вместе с Винсентом-младшим отправьтесь в Брабант, Бельгию, Париж и Прованс и пообщайтесь с теми немногими, кто знал художника! Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



Таинственный Ван Гог слушать на видеосервисе Wink.