Таинственный незнакомец. Лиза Клейпас (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Для поклонников сериала «Бриджертоны»! Динамичный, наполненный страстью и юмором любовный роман в историческом сеттинге. Доктор Гаррет Гибсон – единственная женщина-врач в Англии – гордилась своей независимостью во всех отношениях, кроме одного: в личной жизни она оставалась безупречной викторианской леди. И лишь однажды Гаррет позволила себе пасть жертвой очарования незнакомого красавца ирландца… Этан Рэнсом незаконный, отвергнутый отцом отпрыск рода Рейвенелов,– человек с темным прошлым и еще более темным настоящим. Никто не знает, почему он оставил карьеру в Скотленд-Ярде, никому не известно, на кого он работает теперь. И он никогда не позволил бы себе снова вторгнуться в жизнь любимой женщины, которой из-за него может грозить опасность, но когда жизнь Этана окажется на волоске – только Гаррет способна спасти его…



Таинственный незнакомец слушать на видеосервисе Wink.