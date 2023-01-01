Таганский перекресток (сборник). Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Они живут рядом с нами, они совсем близко. Мы можем в них не верить, можем считать их героями давно забытых сказок, но они реальны, и от них не спрятаться за бетонными стенами московских многоэтажек. Правда, обосновавшийся в столице всесильный джинн оказывается совсем не похож ни на могучего тяжеловеса из лампы Аладдина, ни на бородатого старика Хоттабыча, а ведьмы, черти и лешие охотно вступают в товарно-денежные отношения с предприимчивыми студентами, но от этого не становятся менее таинственными и опасными. И Дикая Стая по-прежнему жаждет человеческой крови… Много тайн и загадок скрывает пронизанная древней магией Москва, и есть среди них место для простого человеческого счастья, ведь в волшебном августе с неба падают звезды, которые дарят надежду на чудо.



Таганский перекресток (сборник) слушать на видеосервисе Wink.