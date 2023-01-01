Тачка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Тачка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Тачка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Вероника Елисеева вышла замуж за Андрея семь лет назад. Поначалу было и счастье, и мечты, и романтика, но с недавнего времени Вероника все чаще стала ловить себя на том, что они с Андреем друг друга раздражают. Последней каплей для Вероники стало маниакальное стремление Андрея наладить старый автомобиль. Она не понимала, зачем ее мужу «эта рухлядь». Вероника начала ссориться с Андреем, пытаясь заставить его продать автомобиль, но казалось, что Андрей скорее из дома уйдет, чем расстанется со сломанной машиной. Желая насолить мужу, она в одиночестве отправилась на встречу бывших одноклассников, откуда ушла с Дмитрием Тереховым. Бывший одноклассник признался, что до сих пор испытывает к ней чувства, а Вероника пожаловалась ему на не слишком счастливую личную жизнь. Всю ночь Вероника не спала, думая о том, почему раньше не заметила Терехова, теперь он казался ей и симпатичнее, и успешнее собственного мужа. Вероника начала встречаться с Тереховым. Разозлившись, Андрей устроил скандал, супруги решили развестись. Вероника уже не скрывала от мужа, что у нее есть «воздыхатель». Ничего серьезного у Вероники с Тереховым не было. Все изменилось, когда Вероника поняла, что и Андрей не теряет время даром. Как-то вечером он надел костюм и ушел, сообщив, что идет с девушкой в театр. Вероника, наконец, стала понимать, что, желая разозлить мужа, она уничтожает свой брак. Вероника попыталась помириться с Андреем, но, казалось, что она ему больше не интересна. До сих пор Вероника не торопилась с детьми, считая, что они с мужем еще молоды и не успели пожить для себя. Теперь, узнав о беременности, Вероника обрадовалась. Она была уверенна, что муж, узнав о ее «интересном положении», станет прежним. Однако Андрей лишь с сомнением поинтересовался, кто отец. Вскоре Андрей ушел из дома, Вероника поняла, что развод неизбежен. Но Андрей и Вероника смогли вовремя остановиться. Они поняли, что за семь лет брака притерлись друг к другу, привыкли, перестали замечать. С пониманием проблемы пришло и понимание того, как ее разрешить. Вероника и Андрей помирились.

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