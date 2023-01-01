Табу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

20 лет Николай Петров был официальным многоженцем, в двух городах у него были жены, с каждой он ходил в ЗАГС, от одной у Николая была дочь – Ольга, от второй – сын Олег. Возможно, так бы все и продолжалось, только Ольга сообщила Николаю, что влюбилась в парня – им оказался, сын Николая. Психоаналитик предложил рассказать правду, но Николай боялся, что тогда обе жены отвернуться от него. Он потребовал, чтобы Олег отказался от Ольги, вроде ему удалось убедить сына, он прекратил отношения с Ольгой, но вскоре Ольга сообщила, что они снова вместе с Олегом, тогда Николай решил подключить мать Олега, узнав первой правду, она тут же объявила о разводе, а сыну посоветовала сказать правду. Олег, когда узнал о двоеженстве, возненавидел отца. Теперь Николай берег вторую семью. Однако беда подкралась незаметно, оказывается, Ольга носила ребенка от Олега. Николай потребовал, чтобы дочь избавилась от дитя, и дочери ему пришлось рассказать правду. Тогда-то в ситуацию вмешалась мать Ольги, которая сообщила, что Ольга вовсе не дочь Николя и может встречаться с кем хочет.



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