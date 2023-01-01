Table-talk 1882 года. Борис Акунин (книга, 2006) слушать онлайн

Москва, 1882. Действие этого небольшого рассказа целиком происходит в одном из московских салонов вскоре после окончания дела о смерти М. Соболева. Один из посетителей рассказывает произошедшую шестью годами ранее таинственную историю бесследного исчезновения одной из двух сестeр-близнецов, разгадать которую не удалось ни полиции, проводившей тщательное расследование, ни отцу – богатому князю, не пожалевшему денег на розыски. Фандорин распутывает загадку, не выходя из комнаты, и даже находит способ документально подтвердить правильность своего решения. Продюсер издания: Владимир Воробьeв © Б. Акунин ©



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