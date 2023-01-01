Сыщики преисподней (сборник). Георгий Зотов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Элемент крови» и «Минус ангел» – детективы особой категории. Сперва загадочные убийства (Гитлера, Мэрилин Монро, Брюса Ли) происходят в Аду, а в следующей книге начинают погибать ангелы – уже в Раю. Но как можно убить тех, кто и так уже мeртв? Дьявол поручает расследование следователю царской полиции Калашникову и его помощнику Малинину – служащим Управления наказаниями Преисподней. В этих романах вы найдeте всe – динамичный сюжет, чeрный юмор и даже телефонные разговоры Бога с Сатаной. Обе книги стали бестселлерами не только в России, но и в Европе, переведены на болгарский, сербский и другие языки: общий тираж превысил 70 000 экземпляров. Ведутся переговоры о создании сериала на российском телевидении. ГАРАНТИРУЕМ – ТАКОГО ВЫ НЕ ЧИТАЛИ НИКОГДА!



Сыщики преисподней (сборник) слушать на видеосервисе Wink.