Сынок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

В тот день, когда хирург Барановский Николай Иванович вместе со своим сыном Федором поминали свою умершую жену и мать, в их доме неожиданно появилась гостья. Светлана Шевякова, 25-летняя любовница Николая Ивановича, медсестра. Федор, пораженный тем, что уже на девятый день после смерти матери, в дом пришла беременная любовница отца, уходит из дома. Николай Иванович остается со Светланой. Но он все время пытается выяснить и уладить отношения с сыном. Тем более, что и Светлана настаивает на этом. Но Федор готов к окончательному разрыву. Однажды он приходит домой, чтобы забрать свои вещи. В это время дома находится только Светлана. Она звонит Николаю Ивановичу и, рыдая в трубку, кричит, чтобы он немедленно приехал домой – его сын Федор только что пытался ее изнасиловать. Разгневанный Николай Иванович выгоняет сына и окончательно разрывает с ним отношения. Но, спустя некоторое время находит у себя в доме письмо, которое Светлана когда-то написала его жене. Вот тут и открывается – что смерть жены и мнимое изнасилование – все жестокая месть Светланы Николаю Ивановичу. Оказывается, она уверена, что он, делая операцию ее матери, допустил ошибку, из-за которой ее мама умерла. Николай Иванович объясняет Светлане, что она тоже ошиблась – операцию делал совсем не он, а молодой хирург – его ученик.



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