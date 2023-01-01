Сын привратника. Ганс Андерсен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Генеральская семья проживала в бельэтаже, семья привратника в подвале. Их разделяло большое расстояние – весь первый этаж, да табель о рангах. Но всe же обе семьи жили под одною крышею, и из обоих жилищ открывался вид на улицу и во двор. На дворе была лужайка, а на ней росла цветущая акация – цветущая в пору цветения. Под нею часто сиживала в летнее время разряженная мамка с ещe более разряженною генеральскою дочкой, „малюткой Эмилией“. А перед ними выплясывал босоногий, черноглазый, тeмноволосый сынишка привратника. Малютка улыбалась ему и протягивала ручонки случалось увидать в окно такую картинку самому генералу, он кивал головой и говорил: „Charmant!“ Молодая же генеральша – она была так молода, что могла бы быть дочкой своего мужа от раннего брака – никогда не смотрела из окна во двор, но раз навсегда отдала мамке приказание, чтобы она позволяла мальчику из подвала забавлять малютку, но отнюдь не дотрагиваться до неe. И мамка строго соблюдала приказ…»



Сын привратника слушать на видеосервисе Wink.