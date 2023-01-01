Сын льва. Андрей Астахов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Говорят, что боги всемогущи. Однако судьба бывает жестока и к ним. Так уж получилось, что они забыты людьми и теперь сами не могут остановить нашествие своих извечных врагов – демонских полчищ из мира призраков и теней. Боги древности лишены своей божественной силы, и все, что они могут сделать, так это найти героя, выполняющего их волю. А для этого удивительным образом сплести судьбы двух молодых людей, отмеченных их выбором, – отважной и жестокой женщины-воина и выросшего в неволе изнеженного раба, никогда не державшего в руках оружия. Свести их вместе и отдать в их руки свою собственную судьбу и грядущие судьбы этого мира, стоящего на пороге нелегких испытаний. Наделить их таинственными Реликвиями, наделенными волшебной силой. Ввергнуть их в пучину невероятных приключений и опасных предприятий, а после этого ожидать исхода великой битвы, которая вот-вот начнется.



Сын льва слушать на видеосервисе Wink.