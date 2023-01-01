Сын Галактики. Дмитрий Распопов (книга, 2020) слушать онлайн

"Сын Галактики" – фантастический роман Дмитрия Распопова, первая книга цикла, жанр боевое фэнтези, попаданцы. Он не просто капитан космического корабля, он подлинный вершитель судеб многих миров. Он создал могучий звездный флот и успешно противостоял вторжению роботов-берсеркеров. Даже искусственный суперинтеллект Келлер считает его гением. Между тем на своей родной планете будущий спаситель Галактики был настоящим изгоем и долгое время единственной доступной ему радостью оставались компьютерные игрушки. И если бы не счастливая случайность… Впрочем, трудно назвать случайностью то, что было запланировано двести лет назад. Единственное, что нельзя было запланировать, так это то, что в ранг спасителя попадет обыкновенный земной парень.



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