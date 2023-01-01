Сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

После развода Виктор Бирюков 7 лет не видел сына – Рому. Когда Роману исполнилось пятнадцать лет, жена потребовала, чтобы Виктор помог ей в воспитании сына, он совсем отбился от рук. Виктор с радостью согласился, но Рома в Викторе не видел отца. Психоаналитик посоветовал сначала найти общий язык с сыном, а потом уже браться за воспитание. Но общего языка не помог найти даже дорогой компьютер, на который не поскупился Виктор. В ответ на увещевания отца, Рома высказал Виктору свои обиды, оказалось, что с отчимом все эти года отношения у Ромы не складывались, Рома мечтал, чтобы его забрал отец, а Виктор за ним не приезжал. Тут еще соседка прибежала и обвинила Рому в том, что он пристает к ее дочери, не дает ей проходу. Психоаналитик предположил, что у Ромы чувства к соседской дочке – Свете. Виктор предложил Роме помочь завоевать девушку. Однажды Виктор и Рома спасли Свету от хулиганов. Теперь Рома был влюблен и любим, он простил отца, Виктор был счастлив, он только обрел сына, но неожиданно бывшая жена сообщила, что они переезжают в другой город, и забрала Рому. Виктор не хотел больше терять сына и уговорил бывшую жену разрешить Роме жить с отцом.



Сын слушать на видеосервисе Wink.