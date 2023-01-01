WinkАудиокнигиSwitch Bitch / Ночная гостья (Сборник новелл). Роальд Даль
Switch Bitch / Ночная гостья (Сборник новелл). Роальд Даль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Юмор357 мин18+
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Сюжет
Четыре новеллы “для взрослых” (18 ) из-под пера блистательного рассказчика – Роальда Даля. Наряду с любовными интригами, удивительными событиями, поразительными открытиями, интригующими сюжетами и настоящим английским юмором, в сборнике присутствуют и остро психологические вещи, рассказы, �затрагивающие очень деликатные и откровенные темы.
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