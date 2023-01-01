Связующий. Антон Демченко (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного российского писателя-фантаста Антона Демченко «Связующий» – вторую в серии «Проснувшийся». Каково это: проснуться и узнать, что всё случившееся с тобой недавно, было лишь очередным хитровымудренным экспериментом яйцеголовых? Радость и боль, победы и поражения, любовь и предательство, пережитые на заброшенной планете, оказались сном, организованным, сконструированным мощными вычислителями научной секции учебного центра Корпус Сервус? Испытание на прочность, психологический тест, который орм с блеском прошёл… Точнее, прошёл бы, если бы не сбой в эксперименте, закоротивший что-то в ментальных закладках, опутывающих разум будущего офицера Корпуса. И что теперь? Психика расшатана, в голове мешанина образов и воспоминаний, а на карьере поставлен жирный крест. Служебных перспектив – ноль и будущее грозит лишь переводом на «вечный» гражданский контракт, больше похожий на узаконенное рабство. Остаётся только… сдаться? Вот уж вряд ли! Есть знания и умения, есть верный Горин, да и упорства в достижении поставленных целей, Киму не занимать. А значит, он выберется… как всегда. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Связующий слушать на видеосервисе Wink.