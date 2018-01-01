Священная история в пересказе для детей. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Для каждого христианина Библия – это книга книг, «Вечная книга», вершина всего, что было создано когда-то и еще будет создано в будущем самыми великими умами человечества. Она остается самой читаемой книгой в мире. В переводе она существует почти на семистах языках и диалектах. Тысячи поколений изучают Библию, чтобы найти ответы на главные вопросы бытия и познать беспредельную любовь Бога к человеку. В аудиокнигу, которую вы держите в руках, вошли аудиоверсии Священной истории Ветхого и Нового заветов, изложенные в простой и доступной для детей форме. Серия аудиокниг «Паломник» издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и рекомендована в качестве учебного пособия для воскресных и общеобразовательных школ. ©



Священная история в пересказе для детей слушать на видеосервисе Wink.