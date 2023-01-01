Своя судьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Зорина выросла в обеспеченной семье. Её отец открыл свой бизнес за рубежом и уехал, периодически высылая деньги семье. Мама Натальи, Нина Викторовна, никогда не работала. Наталья еще в институте вышла замуж за Даниила, и по окончании ВУЗа тоже стала домохозяйкой. Вместе с матерью Ниной Викторовной она проводила время в магазинах и салонах красоты. Наталья знала, что у Даниила дела в недавно открытой фирме идут не очень хорошо, но не обращала на это внимания. Однажды она решила сделать мужу сюрприз и без предупреждения приехала к нему. В офисе Даниила она увидела Ольгу, свою бывшую лучшую подругу. Несколько лет назад Даниил был женихом Ольги, но Наталья отбила его. Теперь, увидев Ольгу, Наталья растерялась. Она предполагала, что Ольга стала работать в фирме Даниила для того, чтобы вернуть его. Расстроенная Наталья, послушав мать, решила заставить Даниила уволить Ольгу. Она знала, что у бывшей подруги есть одна слабость. Накануне важной сделки, Наталья, сделав вид, будто хочет помириться с Ольгой, пришла к ней и, подлив в шампанское крепкий алкоголь, напоила подругу. Ольга, которая с трудом переносила крепкие алкогольные напитки, сорвала сделку. Дома Наталья в красках рассказала матери о случившемся. На беду Натальи, Даниил вернулся раньше домой и услышал о проделке жены. Он устроил скандал. Расстроенная Наталья, решив, что муж окончательно потерял к ней интерес, пожаловалась матери. Нина Викторовна никогда зятя особо не любила, и часто предлагала дочери развестись с ним, чтобы найти более достойную партию. На этот раз Нина Викторовна предложила дочери, как показалось Наталье, разумный план. Дочь должна была вызвать ревность мужа, уйдя на всю ночь из дома. Наталья так и поступила. Вернувшись утром, после скандала, она была вынуждена признаться мужу, что ночевала у матери, но Нина Викторовна неожиданно не подтвердила слова дочери. Обуреваемый ревностью Даниил высказал жене все, что думает о ней, и ушел на работу. Наталья решила вернуться к матери. Собрав вещи, она пришла к Даниилу в офис, чтобы отдать ключи . Она надеялась, что Даниил остановит ее. Но он неожиданно забрал ключи и ушел. Наталья расплакалась. Ольга, увидев ее состояние, пригласила бывшую подругу к себе. У нее дома Наталья познакомилась с женихом Ольги Романом. Наконец, Наталья поняла, что разрушила свою семью из-за беспочвенной ревности. В конце концов, Наталья устроилась на работу и смогла помириться с Даниилом.



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