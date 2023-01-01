Своя семья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Егор Кузьмин прожил в браке со своей женой Ольгой 10 лет. Ему кажется, что их брак исчерпал себя. У него завязывается роман с подчиненной Ольги – медсестрой Анной. Егор уверен, что он любит Анну. В тот день, когда он собрался признаться во всем жене и попросить развода, он узнает, что его мать Ирину Леонидовну частично парализовало. Егор не может бросить семью в такой момент. Ольга приводит домой сиделку для Ирины Леонидовны и знакомит с ней Егора. Егор теряет дар речи: это Анна. Егор настаивает, чтобы Ольга сменила сиделку, мотивируя это тем, что Анна слишком молода и легкомысленна. Ольга уверяет его, что Анна – отличная медсестра и со всем справится: она же знает ее по работе. Егору тяжело каждый день видеть Анну у себя в доме. Он просит ее уйти. Анна отказывается: она считает, что уже подружилась с Ириной Леонидовной и ухаживает за ней гораздо лучше, чем Ольга. Егор начинает замечать, что Ольга несправедлива к Анне, она придирается к ней, ругает ее. Сначала Егор заступается за девушку, но со временем понимает, что Ольга была не так уж и неправа. Ирина Леонидовна жалуется на Анну: сиделка оставляет ее одну, плохо ухаживает за ней. В один из дней Егор случайно слышит телефонный разговор Анны с подругой, в котором Анна жалуется на «несносную старуху». Егор просит Анну уйти. Анна настаивает на том, чтобы Егор все рассказал Ольге, признается, что эти слова просто сорвались с ее губ, потому что она очень устала от двусмысленности своего положения. Егор просит Анну подождать, а сам понимает, что уже не хочет уходить от жены. Ольга признается Егору, что она все знала об его романе с Анной и специально пригласила Анну поработать у них сиделкой, чтобы Егор, увидев их рядом, понял, кого он любит на самом деле. Егор шокирован: как она могла?! В этот момент в комнату входит Ирина Леонидовна, и сообщает, что она лишь притворилась больной, для того, чтобы сын не совершил глупости и не ушел от жены. Егор прощает мать и говорит, что он остается в семье. Но Ольга уходит от него: она устала. Для того, чтобы вернуть любимую женщину, Егор вспоминает тот день, когда он сделал Ольге предложение. И решает заново завоевать жену.



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