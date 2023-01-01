Свой чужой сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Свой чужой сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Свой чужой сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

Врач Людмила Рябинина как-то зашла к сотруднице своей больницы Елене Михайловне, чтобы осмотреть её внука Сашу, прикованного к постели после автокатастрофы. Увидев мальчика, Людмила пришла в смятение – Саша был поразительно похож на человека, который когда-то бросил беременную Людмилу. Она родила, но, побоявшись трудностей, оставила сына в роддоме. Людмила стала часто заходить к Саше. Елена Михайловна рассказала ей, что Сашины родители погибли в той автокатастрофе, после которой мальчик остался инвалидом. Вскоре Людмила узнала, что директор компании Леонид Маслов, в которой работал отец Саши, когда-то пообещал подарить мальчику компьютер, но слова своего не сдержал. Возмущённая Людмила пришла к Леониду и потребовала исполнить обещание. Леонид сказал, что просто закрутился и забыл о той встрече, но вскоре лично придёт к Саше и принесёт ему компьютер. Людмила призналась Елене Михайловне о том, что в молодости совершила страшный поступок, в котором винила себя все последующие годы. Вскоре Леонид пригласил Людмилу прийти вместе с ним к Саше, чтобы подарить компьютер. Саша очень обрадовался подарку. После визита к мальчику Леонид предложил Людмиле прогуляться и тут же признался, что она ему сильно нравится. Людмила сказала ему, что он слишком плохо её знает, и им не стоит встречаться. Однажды, придя в гости к Саше, Людмила застала там Леонида. Оказалось, что он тоже стал навещать мальчика и помогать Елене Михайловне по хозяйству. Людмила призналась Леониду, что не может иметь детей, хотя медицинских противопоказаний к этому не обнаруживалось. Она ещё раз сказала ему, что им лучше не встречаться. Леонид обиделся. Через несколько дней Елена Михайловна сообщила Людмиле, что в их город приезжает профессор из Германии, который будет делать показательную операцию для студентов-медиков и у Саши есть шанс попасть на эту операцию. Немецкий хирург успешно прооперировал Сашу, но для реабилитации требовались немалые деньги, и Людмила вновь пришла к Леониду. Тот пришёл в ярость, поскольку решил, что Людмила видит в нём лишь денежный мешок, но деньги для Саши всё же выделил. Однажды, помогая Елене Михайловне переодевать мальчика, Людмила обнаружила у него на спине родимое пятно точно такой же формы, как у её маленького сына , которого она когда-то бросила в роддоме. Елена Михайловна призналась, что Саша ей не родной внук, и что он был усыновлён. Людмила поняла, что судьба дала ей второй шанс встретиться со своим сыном. Леонид предложил Людмиле выйти за него замуж. Людмила рассказала Саше, что является его матерью, и он простил её.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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