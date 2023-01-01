Свой чужой сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Врач Людмила Рябинина как-то зашла к сотруднице своей больницы Елене Михайловне, чтобы осмотреть её внука Сашу, прикованного к постели после автокатастрофы. Увидев мальчика, Людмила пришла в смятение – Саша был поразительно похож на человека, который когда-то бросил беременную Людмилу. Она родила, но, побоявшись трудностей, оставила сына в роддоме. Людмила стала часто заходить к Саше. Елена Михайловна рассказала ей, что Сашины родители погибли в той автокатастрофе, после которой мальчик остался инвалидом. Вскоре Людмила узнала, что директор компании Леонид Маслов, в которой работал отец Саши, когда-то пообещал подарить мальчику компьютер, но слова своего не сдержал. Возмущённая Людмила пришла к Леониду и потребовала исполнить обещание. Леонид сказал, что просто закрутился и забыл о той встрече, но вскоре лично придёт к Саше и принесёт ему компьютер. Людмила призналась Елене Михайловне о том, что в молодости совершила страшный поступок, в котором винила себя все последующие годы. Вскоре Леонид пригласил Людмилу прийти вместе с ним к Саше, чтобы подарить компьютер. Саша очень обрадовался подарку. После визита к мальчику Леонид предложил Людмиле прогуляться и тут же признался, что она ему сильно нравится. Людмила сказала ему, что он слишком плохо её знает, и им не стоит встречаться. Однажды, придя в гости к Саше, Людмила застала там Леонида. Оказалось, что он тоже стал навещать мальчика и помогать Елене Михайловне по хозяйству. Людмила призналась Леониду, что не может иметь детей, хотя медицинских противопоказаний к этому не обнаруживалось. Она ещё раз сказала ему, что им лучше не встречаться. Леонид обиделся. Через несколько дней Елена Михайловна сообщила Людмиле, что в их город приезжает профессор из Германии, который будет делать показательную операцию для студентов-медиков и у Саши есть шанс попасть на эту операцию. Немецкий хирург успешно прооперировал Сашу, но для реабилитации требовались немалые деньги, и Людмила вновь пришла к Леониду. Тот пришёл в ярость, поскольку решил, что Людмила видит в нём лишь денежный мешок, но деньги для Саши всё же выделил. Однажды, помогая Елене Михайловне переодевать мальчика, Людмила обнаружила у него на спине родимое пятно точно такой же формы, как у её маленького сына , которого она когда-то бросила в роддоме. Елена Михайловна призналась, что Саша ей не родной внук, и что он был усыновлён. Людмила поняла, что судьба дала ей второй шанс встретиться со своим сыном. Леонид предложил Людмиле выйти за него замуж. Людмила рассказала Саше, что является его матерью, и он простил её.



Свой чужой сын слушать на видеосервисе Wink.