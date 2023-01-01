WinkАудиокнигиСвой чужой ребенок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Свой чужой ребенок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+
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Сюжет
Когда-то давно, в результате трагической случайности, Елена Головина лишилась возможности стать матерью. Её муж Дмитрий не хочет брать на воспитание ребёнка из дома малютки. Он не желает возиться с чужой наследственностью. В один из дней, Елена узнаёт, что у Дмитрия есть ребёнок от женщины по имени Ольга. Дмитрий признаётся, что, действительно, год назад у него с Ольгой была случайная интрижка, но он не знал, что этот ребёнок его сын. Елена боится, что теперь муж уйдёт к Ольге. Всё осложняется тем, что Ольга совершила должностное преступление и Дмитрий, являясь её начальником, инициировал в её отношении уголовное преследование….
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