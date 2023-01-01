Свой чужой ребенок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Когда-то давно, в результате трагической случайности, Елена Головина лишилась возможности стать матерью. Её муж Дмитрий не хочет брать на воспитание ребёнка из дома малютки. Он не желает возиться с чужой наследственностью. В один из дней, Елена узнаёт, что у Дмитрия есть ребёнок от женщины по имени Ольга. Дмитрий признаётся, что, действительно, год назад у него с Ольгой была случайная интрижка, но он не знал, что этот ребёнок его сын. Елена боится, что теперь муж уйдёт к Ольге. Всё осложняется тем, что Ольга совершила должностное преступление и Дмитрий, являясь её начальником, инициировал в её отношении уголовное преследование….



Свой чужой ребенок слушать на видеосервисе Wink.